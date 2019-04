Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - 46-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Melle (ots)

Ein 46 Jahre alter Autofahrer aus Rödinghausen befuhr am Samstagabend die Straße An der Europastraße in Richtung Bruchmühlen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er gegen 18.30 Uhr mit seinem Ford nach rechts von der Straße ab. Bei dem Versuch gegenzulenken, geriet der 46-Jährige nach links in einen Graben. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 46-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

