Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Mofa gestohlen

Melle (ots)

Ein rotes Mofa des Herstellers Hercules, Modell Prima 5, entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag am Drosselweg. Die Diebe verschafften sich zwischen 22.45 und 06 Uhr Zutritt zum Garten eines Wohnhauses, machten sich an dem Schloss zu schaffen und nahmen das Mofa mit. An dem Zweirad waren grüne Versicherungskennzeichen (739LLF) angebracht. Zeugen, die im Bereich Drosselweg/Amselweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

