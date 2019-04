Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Brandstiftungen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es zu zwei Brandstiftungen. Nun ermittelt die Osnabrücker Polizei und sucht weitere Zeugen. Am Markt steckten Unbekannte den Briefkasten einer Rundfunkanstalt in Brand. Passanten und ein Mitarbeiter eines nahegelegenen Cafés wurden gegen 23.46 Uhr (Samstag) auf die Flammen aufmerksam. Die Zeugen reagierten sofort, löschten den Brand mit einem Feuerlöscher und verhinderten dadurch Schlimmeres. In der Wersener Straße machten sich unbekannte Täter an dem Gehweg vor einer Apotheke zu schaffen und zündeten das Gras zwischen den Fugen an. Ein Autofahrer entdeckte den Brand gegen 03.45 Uhr (Sonntag) und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Eversburg löschte den Brand. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

