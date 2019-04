Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Einbruch in Supermarkt an der Bielefelder Straße

Hilter (ots)

Die Bäckereifiliale in einem Supermarkt an der Bielefelder Straße war das Ziel von Einbrechern in der Nacht zu Montag. Die unbekannten Täter stahlen Bargeld. Die Polizei ist auf Hinweise zu der Tat angewiesen und nimmt Anrufe unter 05421 921390 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell