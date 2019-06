Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 02.06.2019.

Zweibrücken (ots)

Zweibrücken - Brand eines Mehrfamilienhauses

In Zweibrücken kam es am 01.06.2019 gegen 12:09 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Sauerbruchstraße. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte das Anwesen und konnte den Vollbrand der Wohnung im 3. Obergeschoss gegen 13:36 Uhr löschen. Die Brandursache ist zum aktuellen Stand der Ermittlungen noch nicht geklärt. Bei dem Brand wurden keine Anwohner verletzt.

Zweibrücken - Fahrraddiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Vormittag des 01.06.2019 ein Mountain Bike aus dem Garten des Anwesens Hollerweg 39. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein blaues Jugendrad mit Federgabelung und 24 Zoll Bereifung handeln. Hinweise auf einen Täter liegen nicht vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Zweibrücken - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 02.06.2019, gegen 00:00 Uhr, wurde in der Hofenfelsstraße in Zweibrücken ein Fahrzeug und dessen 28-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Fahrzeugführer räumte den Konsum von Marihuana ein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 0,76 Promille. Weiterhin war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell