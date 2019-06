Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 01.06.2019

Zweibrücken (ots)

Zweibrücken - Sachbeschädigung an Fahrzeug

Vor dem Anwesen Oselbachstraße 69 in Zweibrücken wurde im Zeitraum vom 30.05.2019 auf den 31.05.2019 ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug beschädigt. An dem schwarzen Audi A5 konnte ein ca. 40 cm langer Kratzer festgestellt werden, welcher vermutlich durch einen Schlüssel verursacht wurde.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Zweibrücken - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In Zweibrücken wurden gegen 00:10 Uhr des 01.06.2019 insgesamt vier Böller von einer Mauer auf der Höhe des evangelischen Krankenhauses auf die Fahrbahn der L471 geworfen. Diese explodierten unmittelbar vor einem fahrenden Fahrzeug. Der Fahrzeugführer erschrak durch die Explosion erheblich und erlitt einen Schock. Bei den Tätern soll es sich um eine vierköpfige Gruppe gehandelt haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Zweibrücken - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

In Zweibrücken kam es gegen 22:50 Uhr des 31.05.2019 in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Wolfslochstraße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrers festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell