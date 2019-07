Polizei Paderborn

POL-PB: Auf anderes Auto aufgefahren

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Heinz-Nixdorf-Ring in Paderborn hat sich eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die 70-jährige Frau war mit ihrem VW Polo um 13.20 Uhr in Richtung Frankfurter Weg unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus hielt sie kurz vor der Kreuzung des Heins-Nixdorf-Rings mit der Elsener Straße / Paderborner Straße an. Aus bislang noch unbekannter Ursache fuhr der nachfolgende 35-jährige Fahrer eines 1er BMWs auf den Polo auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf die rechte Fahrbahn geschoben. Die Fahrerin musste leichtverletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 4.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell