Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall in Paderborn-Schloß Neuhaus wurde am Dienstagmorgen eine Fahrradfahrerin leichtverletzt. Die 26-Jährige war um 06.25 Uhr ohne Fahrradhelm auf der Dubelohstraße in Richtung Schloß Neuhaus unterwegs. Sie benutzt dabei den Radweg entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich der Kaiser-Heinrich-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Dacia eines 63-Jährigen, der auf die Dubelohstraße auffahren wollte. Die Radfahrerin wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

