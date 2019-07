Polizei Paderborn

POL-PB: Silberner Opel Astra und Zeugen nach Verkehrsunfall mit Radler auf Augustdorfer Straße gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Am Montagmorgen erlitt ein Radfahrer Verletzungen bei einem Sturz auf der Augustdorfer Straße

Der 45-Jährige radelte gegen 05.55 Uhr auf dem Rad- und Gehweg von der Detmolder Straße in Richtung Talle. An der Einmündung Rotheweg kam von rechts ein Auto. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Radfahrer und stürzte dabei über den Lenker. Das Auto bog ab und fuhr ohne anzuhalten in Richtung Detmolder Straße davon. Es soll sich um einen silbernen Opel Astra handeln. Der Verletzte Radler musste in ärztliche Behandlung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

