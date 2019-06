Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Hooksiel - Sattelzugmaschine touchiert einen Baum, beschädigt den Tank und verliert dadurch ca. 300 l Diesel - Ermittlungen dauern an

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.06.2019, gegen 16.50 Uhr, belieferte eine Spedition aus Thüringen einen Anwohner im Wohngebiet von Hooksiel in der Straße "Lange Hamm" mit größerem Baumaterialien. Dazu fuhr der 41-jährige Fahrer mit einer größeren Sattelzugmaschine mit Auflieger in die gewichtsbeschränkte Wohnstraße, obwohl sein Gesamtgewicht weitaus höher war. Nach dem Entladen beabsichtigte er das Wohngebiet wieder zu verlassen. Beim Abbiegen in dem verzweigten Gebiet streifte er mit dem rechten Fußtritt der Beifahrertür einen rechts stehenden Baum. Dadurch bedingt wurde der unmittelbar dahinter befindliche rechte Tank eingerissen, so dass sich der darin befindliche Kraftstoff, ca. 300 l Dieselkraftstoff, auf die Straße ergoss. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren gelang es das Eindringen größerer Mengen an Dieselkraftstoff in die Kanalisation zu verhindern. An dem Einsatz beteiligt war neben der Polizeistation Wangerland ein Großaufgebot der Feuerwehren Hooksiel, Waddewarden, Hohenkirchen mit ca. 70 Feuerwehrleuten sowie der Gefahrzug und die Untere Wasserbehörde des Landkreises Friesland. Prüfungen, ob durch die Verunreinigung umweltrechtliche Straftatbestände gem. § 324 und § 326 Strafgesetzbuch betroffen sind, dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell