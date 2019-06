Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 57-jähriger PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss in Wilhelmshaven unterwegs - Alkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kontrollierten am Dienstag, den 25.06.2019, gegen 13.40 Uhr, in der Raffineriestraße einen 57-jährigen Pkw-Fahrer und nahmen bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch bei dem 57-jährigen wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten, den Führerschein sicherstellten und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einleiteten.

