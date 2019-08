Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg am Rhein: Pkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Sich unerlaubt von einer Unfallstelle entfernt hat ein Unbekannter am Samstag, 24.08.2019, gegen 15.30 Uhr in Neuenburg am Rhein.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein blauer Pkw (Limousine) den Parkplatz des "Mix-Marktes" in der Müllheimer Straße. Vermutlich um einen dort neben einem geparkten Pkw liegenden Geldbeutel aufzuheben, setzte der Fahrzeugführer mit geöffneter Tür zurück. Dabei kam es zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Als der Geschädigte den Schaden feststellte, hatte sich der Unfallverursacher bereits von der Unfallstelle entfernt - mitsamt der Geldbörse, die einem Insassen des beschädigten Pkw gehört. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich, 60-70 Jahre, kurze schwarze Haare, türkisches/arabisches Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch, trug helles kariertes Hemd und lange Hose

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorgang möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07631 1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

