POL-FR: Weil am Rhein: Autoüberschlag - drei Verletzte - Zeugensuche

Am Montag, 26.08.19, gegen 11.50 Uhr, ereignete sich in der Schutzackerstraße ein Verkehrsunfall. Aus bislang nicht geklärter Ursache stieß ein 74 jähriger Toyota-Fahrer mit einem geparkten Peugeot zusammen. Der Peugeot wurde durch den Aufprall auf einen ebenfalls geparkten Mercedes aufgeschoben. Der Toyota überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Im Toyota befanden sich neben dem Fahrer noch zwei weitere Personen. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die beiden Insassen konnten sich selbst befreien. Der 74 jährige wurde mittelschwer verletzt, seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Die Feuerwehr aus Weil am Rhein war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften am Unfallort. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen.

