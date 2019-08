Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Reiterin verstirbt nach Unfall - Halswirbel gebrochen ++ Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver - ... und droht mit Messer ++ in Doppelkurve überholt - Gegenverkehr muss in Grünstreifen ausweichen

Lüneburg (ots)

Presse - 23.08.2019 ++

Lüneburg

Mechtersen - Reiterin verstirbt nach Unfall - Halswirbel gebrochen

Zu einem schweren Reit-Unfall kam es in den Abendstunden des 22.08.19 bei einem Ausritt im Waldgebiet - Einemhofer Weg. Das Pferd einer 54-Jährigen hatte gegen 19:00 Uhr im Galopp gescheut, so dass die Reiterin und stürzte und sich den Halswirbel brach. Eine begleitende Reiterin alarmierte sofort Hilfe. Die Frau verstarb jedoch trotz Reanimationsversuchen durch einen Notarzt am Unfallort.

Lüneburg - Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver - ... und droht mit Messer

Zum Sturz eines 28 Jahre alten Radfahrers kam es in den späten Nachmittagsstunden des 22.08.19 am Durchgang vom Am Sande zur Glockenstraße. Der 28 Jahre alte irakische Staatsbürger musste gegen 17:15 Uhr einem 21 Jahre alten Fußgänger ausweichen und stürzte. In der Folge zog der leichtverletzte Radfahrer ein mitgeführtes Schälmesser und drohte dem Fußgänger, der die Polizei alarmierte. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.

Lüneburg - "durch Fahrverhalten gestört gefühlt" -> geschlagen und getreten

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Mittagsstunden des 22.08.19 im Umfeld eines Parkhauses in der Theodor-Heuss-Straße gegen einen 39 Jahre alten Mann aus Thomasburg sowie einen 30-Jährigen aus Lüneburg. Der Ältere hatte sich gegen 13:30 Uhr über das Fahrverhalten des Lüneburgers in der Theodor-Heuss-Straße geärgert, so dass es auf dem Parkdeck zum Streit kam. Dabei schlug und trat der 39-Jährige auf den Jüngeren ein. Dieser schlug ebenfalls zu. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Streit in Kneipe

Zu einem handfesten Streit in einer Gaststätte Am Werder/ Stintmarkt in den frühen Morgenstunden des 22.08.19. Ein amtsbekannter 33 Jahre alter Lüneburger war gegen 04:45 Uhr in den Lokal mit mehreren Männern in Streit geraten. Der aggressive Lüneburger verliess daraufhin das Lokal, wurde durch einen Unbekannten verfolgt, zu Boden gerissen und geschlagen. Der Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hittbergen - "Wer schlägt geht!" - aus Wohnhaus verwiesen

Einen 28 Jahre alten Lebenspartner verwies die Polizei nach einer Häuslichen Gewalt in den frühen Abendstunden des 22.08.19 aus einem Wohnhaus im Raum Hittbergen. Der Mann hatte seine Partnerin im Rahmen eines Streits u.a. auf den Rücken geschlagen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie eine Wegweisung für zehn Tage.

Reinstorf - Einbruch in Pfarrhaus

In ein Pfarrhaus in der Hauptstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.08.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Echem - in Doppelkurve überholt - Gegenverkehr muss in Grünstreifen ausweichen - abgehauen

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine 18 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Raum Lüneburg nach einem unbedachten Überholmanöver in den Nachmittagsstunden des 22.08.19 auf der Kreisstraße 53. Die Fahranfängerin hatte mit ihrem Pkw Daimler gegen 16:10 Uhr in einer Doppelkurve einen Traktor überholt, so dass eine entgegenkommende 24 Jahre alte Fahrerin eines ebenfalls Pkw Daimler in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die Frau fuhr über einen Leitpfahl, so dass ein Sachschaden von gut 2000 Euro entstand. Die 18-Jährige war weitergefahren und konnte in der Folge ermittelt werden.

Vastorf - Zeitungsausträger den Rucksack gestohlen

Den Rucksack eines Zeitungsausträgers mit 35 Zeitungen und mehreren Briefen stahlen Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 23.08.19 in einem Carport in der Bahnhofstraße. Der Rucksack verschwand zwischen 05:30 und 05:50 Uhr. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-7718, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Karwitz - Sattelschlepper verunfallt - Bundesstraße 191 voll gesperrt

Vollgesperrt ist die Bundesstraße 191 seit den Morgenstunden des 23.08.19 im Bereich Karwitz/Prisser nach einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Sattelschleppers Scania aus Portugal war gegen 09:30 Uhr verunfallt und alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und blockierte teilweise auf dem Wurzelballen aufliegend die Bundesstraße. Der Fahrer erlitt Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Bundesstraße 191 ist aktuell für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet.

Hitzacker - Zigarettenautomat in Gaststätte aufgebrochen

Einen Zigarettenautomaten brachen Unbekannte in einer Gaststätte Drawehnertorstraße im Verlauf des 22.08.19 auf und erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Die Täter hatten zuvor eine provisorische Bautür aufgebrochen und waren ins Gebäude gelangt. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - E-Bikes von Grundstück gestohlen - 20-Jähriger tatverdächtig

Gegen einen 20-Jährigen aus Uelzen ermittelt die Polizei nach dem Diebstahl zweier E-Bikes von einem Grundstück in der Veerßer Straße in der Nacht zum 23.08.19. Die Polizei konnte im Rahmen des Diebstahls den Rucksack des Mannes auf dem Grundstück auffinden und ermittelt nun.

Uelzen - Pkw übersieht Radfahrer -> weitergefahren

Einen 57 Jahre alten Radfahrer übersah ein Fahrer eines dunklen Kleinwagens in den Mittagsstunden des 22.08.19 im Spottweg/ Kreisverkehr Goerg-von-Engelbrechten-Straße. Der Kleinwagenfahrer war gegen 13:15 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, übersah den Radler, so dass dieser stürzte.

Uelzen - Pkw übersieht Radfahrerin mit Kind - Polizei ermittelt

Die Fahrerin eines grauen Pkw-Kombi sucht die Polizei nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 14.08.19 an der Bundesstraße 191 in Oldenstadt. Eine Radfahrerin mit Kind im Kindersitz wollte gegen 08:00 Uhr an der Fußgängerampel die Bundesstraße queren. Dabei wurde sie trotz Grünlicht von der Pkw-Fahrerin übersehen, so dass es fast zur Kollision kam. Die Radfahrerin erlitt einen Schock und wandte sich später an die Polizei. Die Pkw-Fahrerin fuhr weiter und wird gebeten, sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Barum b. Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.08.19 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. Den tagesschnellsten, einen 50 Jahre alten VW Fahrer, erwartet mit 154 bei erlaubten 100 km/h ein Fahrverbot.

