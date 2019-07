POL-WOB: Autofahrer mit 1,17 Promille unterwegs - Polizei appelliert an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg, OT Westhagen, Jenaer Straße 02.07.2019, 21.30 Uhr

Weil er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, fiel ein 32 Jahre alter Polofahrer aus Wolfsburg einer Funkstreifenbesatzung auf. Die Polizeikommissare stoppten den Autofahrer, als er am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr die Jenaer Straße in Westhagen befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest und boten ihm einen Atemalkoholtest an, der 1,17 Promille anzeigte. Daraufhin wurde dem 32-Jährigeneine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei registriert in den letzten Monaten vermehrt Autofahrer die nicht unerheblich alkoholisiert hinter dem Steuer eines Fahrzeugs angetroffen werden.

Polizeisprecher Thomas Figge: "Wir beobachten diese Entwicklung mit großer Sorge. Anscheinend ist den Betroffenen immer noch nicht klar, dass alkoholisierte Fahrzeugführer nicht nur für sich eine Gefahr darstellen. Auch und insbesondere bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern werden durch dieses rücksichtlose Verhalten Leib und Leben gefährdet." Figge appelliert: "Setzen sie sich nicht alkoholisiert hinters Steuer eines Fahrzeugs! Nutzen sie öffentliche Verkehrsmittel, oder bilden sie Fahrgemeinschaften! Behalten sie die Zügel des Handelns in den eigenen Händen und übergeben sie diese nicht dem Alkohol!"

