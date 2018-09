POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/ Osterholz, Samstag 08.09.2018

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 08.09.2018

Langwedeler Markt Langwedel: Eine positive Bilanz ist nach dem ersten Festtag auf dem Langwedeler Markt zu verzeichnen. Bislang ist es lediglich zu einer Körperverletzung und einer sexuellen Belästigung gekommen, wobei das weibliche Opfer unsittlich im Brustbereich berührt wurde. Der Langwedeler Markt findet noch bis Sonntagabend statt.

Fahranfängerin kommt auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern Langwedel: Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr auf der K9, kurz vor dem Intscheder Wehr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahranfängerin kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Zunächst kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitposten und kam anschließend entgegengesetzt der Fahrtrichtung in einem Weidezaun zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 19-jährige nicht verletzt.

Leichter Rückstau auf der B215 durch einen Verkehrsunfall Verden: Gegen 15:20 Uhr kam es am Freitagnachmittag auf der Kreuzung in Hönisch (B215) zu einem Verkehrsunfall, wobei zwei Fahrzeuge beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Der 21-jähriger Fahrzeugführer befuhr zunächst mit seinem Pkw die B 215 aus Richtung Dörverden kommend in Richtung Verden. An der Kreuzung in Hönisch wollte er, im weiteren Verlauf, nach links in Richtung L 203 abbiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete er jedoch den Vorrang der 57-jährigen, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrzeug die B215 aus Richtung Verden befuhr. Durch den Unfall wurden beiden Fahrzeuge beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall jedoch niemand. Aufgrund der Abschleppmaßnahmen bildete sich jedoch schnell ein Rückstau, welcher sich bis ins Verdener Stadtgebiet zog.

Polizeiabsperrung überfahren Verden: In der Nacht von Freitag auf Samstag mussten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel den rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstelle Verden-Ost und Verden-Nord sperren, da dort ein liegengebliebenes Fahrzeug stand. Der Fahrer eines Sattelzugs erkannte diese Absperrung zu spät und überfuhr mehrere Blitzleuchten, die zur Absicherung zusätzlich auf der Fahrbahn standen. Der Verursacher setzte anschließend seine Fahrt unerlaubt fort, konnte aber nach kurzer Fahndung gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Schlägerei bei Betriebsausflug Langwedel: Am Samstag gegen Mitternacht beförderte ein Busfahrer insgesamt 15 Angestellte einer Handwerkerfirma aus dem Heidekreis, die sich auf dem Rückweg von einem Betriebsausflug befanden. Während der Fahrt kam es zu Tumulten zwischen mehreren Insassen, wobei einem 32-Jährigen eine Bierflasche an den Kopf geschlagen wurde. Der Busfahrer reagierte besonnen, hielt vor der Dienststelle der Autobahnpolizei Langwedel an und bat um Hilfe. Weitere Tumulte konnten somit unterbunden werden. Der 24-jährige Verursacher und das Opfer standen erheblich unter Alkoholeinwirkung, wobei jeweils Werte um 3 Promille festgestellt wurden. Der Grund des Streits blieb zunächst ungeklärt. Die Weiterfahrt fand ohne den Verursacher statt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Einbruch gescheitert Ottersberg: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten Unbekannte, zwischen 18:45 Uhr und 05:00 Uhr, in eine Bäckereifiliale in der Quelkorner Landstraße einzubrechen. Die Täter flüchteten unerkannt. Am Geschäft entstand durch den Einbruchsversuch ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Ottersberg unter der 04205/8604 entgegen.

Einbruchsversuch in Bäckerei Thedinghausen-Morsum: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte, im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 05:10 Uhr, versucht in eine Bäckereifiliale in der Verdener Straße einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Thedinghausen unter der Telefonnummer 04204/402 entgegen.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten Oyten: Freitagnachmittag kam es um 16:30 Uhr auf dem Oyterdamm zu einem Auffahrunfall. Ein 50-jähriger fuhr mit seinem Dogde Ram auf dem Oyterdamm in Richtung Bremen. Als die vor ihm fahrenden Fahrzeuge im dichten Verkehr an einer Baustelle halten mussten, bemerkte dies der 50-jährige zu spät und fuhr auf den vor ihm befindlichen VW Passt auf. Durch den Zusammenstoß wurde der VW Passat auf den davorstehenden Seat Leon geschoben. Der 51-jährige Fahrer des VW erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Die 35-jährige Fahrerin des Seat und der 50-jährige Unfallverursacher blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 17.500,- Euro geschätzt.

Diebstahl von Elektronikgeräten Osterholz-Scharmbeck: Im Laufe der letzten Woche, vermutlich in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag, kam es zu einem Diebstahl von diversen Elektronikgeräten aus dem Medienzentrum in Osterholz-Scharmbeck. In den Räumlichkeiten unbeaufsichtigt abgestellte Koffer weckten offensichtlich das Interesse der bislang unbekannten Diebe, welche daraufhin einen Koffer mit diversen Elektronikgeräten an sich nahmen und aus zwei anderen Koffern Elektronikgeräte. Nach erfolgter Tatausführung entfernten sich die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

