POL-VER: ++ Nach Diebstahl eines Sattelzuges: Tatverdächtige kamen nicht weit ++ Einbruch in Reisebüro ++ Einbrecher in Emtinghausen unterwegs ++

Landkreis Verden (ots) - Nach Diebstahl eines Sattelzuges: Tatverdächtige kamen nicht weit

Achim. Ein Mitarbeiter einer Spedition mit Sitz in Dänemark teilte der Polizei am Donnerstagabend mit, dass ein Sattelzug der Firma entwendet und mittlerweile geortet worden sei. Den GPS-Daten zufolge befand sich der 40-Tonner auf der A1 in Richtung Münster. Die alarmierten Beamten der Autobahnpolizei Langwedel nahmen den beschriebenen Sattelzug daraufhin gegen 18:30 Uhr im Bremer Kreuz wahr und stoppten das Fahrzeug kurze Zeit später auf dem nächsten Autobahnparkplatz. Die folgende Überprüfung ergab, dass es sich tatsächlich um den Sattelzug handelte, der zuvor durch die Spedition als entwendet angezeigt worden war. Die zwei Insassen im Führerhaus sowie zwei weitere Männer in einem Auto, die dem Sattelzug in die Kontrolle gefolgt waren, wurden als Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um Bulgaren im Alter von 30 bis 39 Jahren. Gegen sie richten sich nun die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes. Den Sattelzug haben die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel beschlagnahmt.

Einbruch in Reisebüro

Thedinghausen. Nach Aufhebeln der Eingangstür sind in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter in ein Reisebüro an der Syker Straße eingebrochen. Die Diebe suchten in den Räumen anschließend nach Wertgegenständen und fanden etwas Bargeld, mit dem sie unerkannt flohen. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 04202/9960 um Hinweise.

Einbrecher in Emtinghausen unterwegs

Emtinghausen. In das Vereinsheim des TSV Emtinghausen an der Schulstraße sind in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter eingestiegen. Sie brachen ein Fenster auf, danach suchten sie nach Diebesgut. Unklar ist, ob sie tatsächlich Beute gemacht haben. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagabend brachen unbekannte Täter in die Schützenhalle An der Alten Schule ein. Auch hier ist nicht sicher, ob etwas entwendet wurde. Einen Tresor samt Bargeld erlangten Einbrecher, die zwischen Mittwochmittag und Donnerstagfrüh in eine Bäckerei und Konditorei an der Bremer Straße eingestiegen sind. Die Polizei Achim hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

