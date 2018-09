POL-VER: ++ Tumultartige Szenen an der Kiepelbergstraße: Zwei Polizeibeamte im Einsatz verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots) - Ritterhude. Bei einem Polizeieinsatz an der Kiepelbergstraße kam es am Donnerstagmittag zu tumultartigen Szenen. Die eingesetzten Beamten wurden im Rahmen des Einsatzes derart massiv angegriffen, dass zwei von ihnen verletzt wurden. Gegen 12:30 Uhr wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass laute Schreie aus einem Mehrparteienhaus an der Kiepelbergstraße drangen. Aufgrund dieser Meldung musste davon ausgegangen werden, dass hier eine oder mehrere Personen aktuell Opfer von häuslicher Gewalt wurden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung, da sie ebenfalls die lauten Schreie aus einer Wohnung vernahmen. Zudem war eine Fensterscheibe eingeschlagen. Als die Polizisten daraufhin zur Hilfe eilen wollten, wurden sie unvermittelt von mehreren Männern und Frauen aus dem Haus angegriffen. Durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es den Beamten zunächst, Herr der Lage zu bleiben. Als der Sachverhalt daraufhin aufgenommen werden sollte, eskalierte die Situation erneut. Ein 38-jähriger Polizist des Osterholzer Streifendienstes wurde von mehreren Personen angegriffen und durch einen Faustschlag ins Gesicht derart verletzt, dass er vorerst nicht mehr dienstfähig ist. Letztlich führte die Unterstützung durch Beamte aus dem gesamten Polizeikommissariat Osterholz und von der Polizei Bremen zur Beruhigung der Lage. Insgesamt erlitten zwei Polizeibeamte Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungswagens musste sich zudem um eine Person aus dem Haus kümmern, da sie durch das Pfefferspray verletzt wurde. Die Polizeistation Ritterhude leitete nach dem Vorfall diverse Strafanzeigen ein, unter anderem wegen Delikten wie Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

