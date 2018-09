POL-VER: ++ A27: VW Golf überschlägt sich ++ Autofahrerin rutscht Böschung hinab ++

Landkreis Verden (ots) - A27: VW Golf überschlägt sich

Verden. Am Donnerstagabend wurde ein 18-jähriger Fahranfänger bei einem Verkehrsunfall auf der A27 leicht verletzt. Nahe der Anschlussstelle Verden-Nord fuhr der VW-Fahrer irrtümlich durch die Warnbaken hindurch und gelangte so in den abgesperrten Baustellenbereich. Hier fuhr er auf einen Haufen Rollsplitt, infolgedessen sich der VW Golf überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Am Pkw entstand ein Totalschaden, er musste daher abgeschleppt werden.

Autofahrerin rutscht Böschung hinab

Achim/Baden. Leichte Verletzungen erlitt am Freitag gegen 10 Uhr eine 37-jährige Nissan-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Verdener Straße (L158). Die Frau verlor aus unbekannten Gründen und alleinbeteiligt die Kontrolle über ihren Pkw, als sie von der Straße Am Lahof nach links auf die L158 einbog. Sie kam daraufhin nach rechts von der Landesstraße ab und rutschte mit dem Nissan die dortige Böschung hinab. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

