POL-IZ: 180502.1 Itzehoe: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Itzehoe (ots) - Nach einer Verkehrsunfall, die sich bereits am vergangenen Freitag an der Zufahrt zum Berufsbildungszentrum in Itzehoe zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können.

Gegen 07.00 Uhr war eine Schülerin auf ihrem Fahrrad auf dem Juliengardeweg aus Richtung Alte Landstraße in Richtung Zentrum unterwegs. In Höhe der Grundstückszufahrt zum RBZ des Kreises Steinburg übersah ein Autofahrer, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und auf das Schulgelände biegen wollte, das Mädchen. Es kam zu einem Zusammenstoß der Radlerin mit dem PKW, wobei die 12-Jährige zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg auf den Parkplatz fort und konnte dort auch später nicht mehr ausfindig gemacht werden. Wer Hinweise auf den Unbekannten geben kann, sollte sich mit den Itzehoer Unfallermittlern unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen. Dies gilt insbesondere für einen Autofahrer, der unmittelbar hinter dem Gesuchten auf den Parkplatz gefahren sein soll.

