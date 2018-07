POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 06.07.2018

Hofheim (ots) - 1. Vorsicht vor betrügerischen Spendensammlern, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Donnerstag, 05.07.2018, 11:20 Uhr

(jn)Die Polizei nimmt einen Vorfall vom Donnerstagvormittag in Eschborn zum Anlass, vor betrügerischen Spendensammlern zu warnen, die den Anschein erwecken, für einen guten Zweck Spenden zu sammeln und immer wieder, vorrangig auf Parkplätzen von Supermärkten, auftreten. Gegen 11:20 Uhr wurde eine 38-jährige Frau aus Sulzbach auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Elly-Beinhorn-Straße von einer ca. 20 Jahre alten Frau angesprochen. Diese bat die Sulzbacherin um eine Spende für taubstumme sowie gehörlose Kinder. Hilfsbereit kam die 38-Jährige der Bitte nach und übergab 20 Euro. Als sie daraufhin um eine Spendenquittung bat, ging die Betrügerin davon, angeblich in der Absicht, die gewünschte Quittung auszustellen - kam aber nicht mehr zurück. Die Unbekannte soll ca. 1,60 Meter groß gewesen sein und eine kräftigere Figur sowie lange, lockige und dunkelblonde Haare gehabt haben. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei weitere Personen, die mit der Tat in Verbindung gestanden haben könnten. Bei diesen soll es sich um einen ca. 65 Jahre alten Mann und eine etwa 40-jährige Frau mit hellbraunen und lockigen Haaren gehandelt haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Trickbetrug und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim, Rufnummer 06192 / 2079 - 0, zu melden. Darüber hinaus gibt die Polizei folgende Tipps, wie in solchen Situationen reagiert werden sollte:

- Spendensammler, die Sie auf Parkplätzen oder ähnlichen Orten ansprechen, sind in den seltensten Fällen seriös - informieren Sie umgehend die Polizei!

- Händigen Sie niemals Geld an Personen aus, die Sie nicht kennen

- Erkundigen Sie sich, für welche Institution gespendet werden soll

- Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei

- Lassen Sie ihre Wertgegenstände niemals unbeobachtet

- Falls fremde Personen Sie in ein Gespräch verwickeln, sollten Sie das Umfeld weiter beobachten und sich nicht ablenken lassen

- Wenn Sie sich während des Gespräches unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weiter

2. Feuer in kirchlicher Einrichtung, Schwalbach am Taunus, Taunusstraße, Donnerstag, 05.07.2018, 16:30 Uhr

(jn)In Schwalbach am Taunus hat am Donnerstagnachmittag in der Taunusstraße eine kirchliche Einrichtung gebrannt; erste Schätzungen ergaben einen Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Ermittlungen zufolge, hatte ein Küchengerät in der Küche des Gemeindehauses gegen 16:30 Uhr Feuer gefangen. Im weiteren Verlauf breiteten sich die Flammen rasch in der Küche aus, konnten aber durch den Einsatz der Feuerwehr schnell eingedämmt und abgelöscht werden. Glücklicherweise blieb es beim Sachschaden in der Küche, verletzt wurde niemand.

3. Einbruch in Kindergarten, Schwalbach am Taunus, Eschborner Straße, Freitag, 06.07.2018, 02:12 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht hatten es Einbrecher auf einen Kindergarten in Schwalbach abgesehen. Um 02:12 Uhr wurde der Einbruch über einen ausgelösten Alarm bekannt, woraufhin am Tatort eine eingeschlagene Scheibe festgestellt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Kriminellen das Grundstück in der Eschborner Straße betreten und eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen. Durch das entstandene Loch griffen die Täter hindurch, öffneten das Fenster und betraten die Innenräume. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die Einbrecher in der Kindertagesstätte Beute machten. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Mercedes zerkratzt, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, Mittwoch, 04.07.2018, 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(jn)Am Mittwochabend haben Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht, indem sie einen in Okriftel geparkten Mercedes zerkratzt haben. Der oder die Täter machten sich zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr mit einem spitzen Gegenstand an dem Fahrzeug in der Rheinstraße zu schaffen und beschädigten die gesamte rechte Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Mit über zwei Promille im Auto unterwegs, Kelkheim (Taunus), Alte Königsteiner Straße, Donnerstag, 05.07.2018, 23:40 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend ist in Kelkheim ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Kelkheim kontrolliert worden, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Zeugen hatten gesehen, wie der Kelkheimer im Bereich der Straße "Alte Königsteiner Straße" gefahren war und die Polizei informiert. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Nach einer Blutentnahme in der Polizeistation in Kelkheim wurde der 57-Jährige wieder entlassen.

6. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich, Flörsheim am Main, Landesstraße 3017, zwischen Wicker und Flörsheim, Donnerstag, 05.07.2018, 14:20 Uhr

(jn)Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag bei Flörsheim ist ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Flörsheim schwer verletzt worden. Dieser war um 14:20 Uhr auf der L3017 aus Wicker kommend in Fahrtrichtung Flörsheim unterwegs, als er kurz hinter der Ortsausfahrt Wicker verkehrsbedingt abbremsen musste. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge, blockierte das Vorderrad seines Krades, wodurch der Flörsheimer stürzte, mehrere Meter über den Asphalt rutschte und sich verletzte. Der Motorradfahrer musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

7. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 28. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Eppstein, L 3011, Lorsbacher Straße

Mittwoch: Hattersheim, L 3265, Höhe Kastengrund

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell