POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung in Niedernstraße - Zeugen gesucht

Schöningen, Niedernstraße 28.06.2019, 23.45 Uhr

Die Polizei in Schöningen sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern, die sich bereits am späten Freitagabend in der Niedernstraße ereignete. Gegen 23.45 Uhr stand ein 43 Jahre alter Königslutteraner in der Niedernstraße in Höhe einer dortigen Tierarztpraxis, als plötzlich ein dunkler Pkw vorfuhr anhielt und zwei Personen aus dem Pkw sprangen. Ohne weitere Vorwarnung kam es zwischen diesen drei Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei die beiden Unbekannten mittels zweier gefährlicher Gegenstände auf das Opfer körperlich einwirkten. Das 43-Jährige Opfer konnte sich durch Flucht den Angriffen der Männer entziehen und alarmierte die Polizei. Daraufhin stiegen die beiden Unbekannten wieder in den Pkw und verließen den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Die Polizei und eine Rettungswagenbesatzung waren wenige Minuten später vor Ort. Das Opfer hatte sich bei dem Angriff mehrere Verletzungen zugezogen, die durch die Rtw-Besatzung versorgt werden konnten. Da es dunkel war und das Opfer erheblich unter Stress stand, ist eine genaue Täterbeschreibung nicht möglich. Daher hofft die Polizei darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer von der Auseinandersetzung in der Niedernstraße etwas mitbekommen haben. Möglicherweise haben sich Zeugen das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert, mit denen die Unbekannten gekommen waren.

