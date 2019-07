POL-WOB: Frau landet im Straßengraben - schwer verletzt

Polizei Wolfsburg

Büddenstedt, Kreisstraße 63 01.07.2019, 18.10 Uhr

Unachtsamkeit ist anscheinend die Ursache für einen Verkehrsunfall der sich am Montagabend auf der Kreisstraße 63 ereignete. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand befuhr gegen 18.10 Uhr eine 65 Jahre alte Fahrzeugführerin aus der Samtgemeinde Nord-Elm mit ihrem Ford Fiesta die K 63 aus Richtung Büddenstedt kommend, in Richtung Schöningen. Anfang einer leichten Linkskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug aus Unachtsamkeit auf den rechts an die Fahrbahn grenzenden Grünstreifen. Anschließend schleuderte sie über die Fahrbahn und blieb im rechts angrenzenden Straßengraben liegen. Hierbei zog sich die 65-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Helios Klinikum in Helmstedt verbracht. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, musste geborgen und anschließend abgeschleppt werden.

