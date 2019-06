Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In den Gegenverkehr geraten - Zwei Schwerverletzte

Northeim (ots)

Dienstag, 11.06.2019, 17:30 Uhr Nörten-Hardenberg, Hannoversche Straße

NÖRTEN-HARDENBERG (da) - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am gestrigen Abend gegen 17:30 Uhr in Nörten-Hardenberg in der Hannoverschen Straße. Eine 47-jährige Göttingerin geriet vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls mit ihrem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem PKW Opel. Die Unfallverursacherin wurde leicht, der 72-jährige Beifahrer des Opels wurde schwer verletzt. Die 67-jährige Opelfahrerin blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 24.000EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell