Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bellheim (ots)

Während einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Montag in Bellheim wurde bei einem 36-jährigen Fahrzeugführer Atemalkohol festgestellt. Die Messung ergab 0,72 Promille. Dies hatte zur Folge, dass der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Weiterhin erwarten den Mann ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR.

