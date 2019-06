Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190614 - 649 Frankfurt-Niederrad: Änderung der Örtlichkeit zur Fahrradcodierung - Nachtrag zu unserer Meldung Nr. 645

(hol) Am Samstag, den 15. Juni 2019, führt die Frankfurter Polizei im Rahmen des "Sicherheitsfrühstücks" in Niederrad eine kostenlose Fahrradcodieraktion durch.

Allerdings findet diese nicht wie zunächst geplant am Bruchfeldplatz statt. Diese Örtlichkeit steht aufgrund von Bauarbeiten nicht zur Verfügung. Stattdessen wird die Fahrradcodierung in der

Lyoner Straße 15, dortiger Lidl-Parkplatz,

angeboten. Der geplante Zeitraum von 10:00 - 13:00 Uhr bleibt bestehen.

Die Frankfurter Polizei freut sich auf Ihren Besuch!

