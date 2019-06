Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190614 - 648 Frankfurt-Griesheim: Versuchter Raub in Kiosk

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter betrat am Donnerstag, den 13. Juni 2019, gegen 06.45 Uhr, einen Kiosk in der Hartmannsweilerstraße. Mit einem Messer bedrohte er den dort anwesenden 41-jährigen Inhaber und forderte die Herausgabe des Bargeldes.

Der 41-Jährige griff jedoch nach einer in der Nähe des Tresens befindlichen Metallstange, woraufhin der Unbekannte aus dem Kiosk flüchtete. Der 41-Jährige verfolgte ihn noch bis zu Brücke der Staustufe, wo er ihn aus den Augen verlor.

Der Täter wird beschrieben als 16-22 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Schlanke Figur, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einer dunklen Kapuzenjacke, dunklen Schuhen mit weißer Sohle und weißen Handschuhen. Maskiert mit einem Tuch vor dem Gesicht.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 zu melden.

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell