Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erst zahlen, dann gewinnen...

Bocholt (ots)

Gewinne, Gewinne, Gewinne - freigebig versprechen Betrüger, was sie ohnehin nicht einhalten wollen. So auch am Donnerstag in Bocholt: Gegen 16.50 Uhr klingelte das Telefon bei einem 57-Jährigen. Der unbekannte Anrufer tischte dem Bocholter die Geschichte auf, er habe bei einer Verlosung 150.000 Euro gewonnen. Er brauche nur zwei Amazon-Gutscheine über je 100 Euro kaufen und zurückrufen. Der 57-Jährige verständigte die Polizei.

Gewinnversprechen zählen zu den Methoden, mit denen Betrüger per Telefon an das Geld ihrer Opfer kommen wollen. In der Regel knüpfen sie die Übergabe des Gewinns an eine Vorauszahlung der Betroffenen - gern als "Gebühr" für die Bearbeitung bezeichnet. Mehr über die Vorgehensweise der Täter und ihre unterschiedlichen Maschen vermittelt unser Internetauftritt unter www.polizei-beratung.de.

