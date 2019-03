Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher kommen durchs Küchenfenster

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch hebelten Unbekannte, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr, das Küchenfenster eines Reihenhauses an der Schieferbank auf. Sie durchsuchten die Räume des Hauses und flüchteten im Anschluss durch die Terrassentür. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher noch unklar.

