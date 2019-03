Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Abbremsenden Jaguar zu spät bemerkt

Gevelsberg (ots)

Eine 64-jährige Frau aus Sprockhövel fuhr am Dienstagmittag mit ihrem VW auf der Haßlinghauser Straße in Richtung Haßlinghausen. In Höhe der Bruchstraße bemerkte sie das Abbremsen des vor ihr fahrenden Jaguars einer 71-jährigen Sprockhövelerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die VW Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie jedoch nicht.

