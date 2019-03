Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Hausbesitzer überraschen Einbrecher

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag, gegen 19:30 Uhr, hörte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Biesenkampstraße verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss ihres Hauses. Als sie die Rollläden in ihrem Zimmer öffnete, sah sie zwei Personen mit Taschenlampen im Vorgarten des Hauses. Als sie die Bewohnerin erblickten, flüchteten sie in Richtung Strandbadstraße. Die Personen konnte sie wie folgt beschreiben: 1. Täter: -Männlich -etwa 20 bis 25 Jahre alt -180-185 cm groß -Sportliche Figur -Schwarze Haare -Auffällig dicke Augenbrauen -Schwarzes Tuch vorm Mund -Bekleidet mit hellen Schuhen

- trug einen Rucksack

2.Täter: Die zweite Person habe sie lediglich von hinten gesehen. Dieser sei komplett dunkel gekleidet gewesen. Zudem war er deutlich kleiner als die erste Person (ca. 170 bis 175 cm groß.) Auch diese Person habe eine dünne sportliche Statur besessen. Die Täter schlugen die Scheibe der Terrassentür des Einfamilienhauses ein und öffneten die Tür. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter einen Fahrzeugschlüssel eines VW.

