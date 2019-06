Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Owwergässer Winzerkerwe

Edenkoben (ots)

Seit Do., 20.06., mit dem am gestrigen Sonntag durchgeführten Winzerumzug, beging die Stadt Edenkoben das "Owwergässer". Das Weinfest wurde von der Polizei in Edenkoben von Anfang an begleitet. Mit Fußstreifen über das Festgelände, sowie Verkehrskontrollen, auch im Sichtbereich der Festbesucher, wurde eine hohe polizeiliche Präsenz gezeigt. Das Resümee zum Fest ist somit auch durchweg positiv. Insgesamt wurden zwei Körperverletzungsdelikte registriert (wir berichteten bereits am Fr. darüber). Das Festwochenende, sowie der Festumzug verliefen friedlich.

