Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Werbepylone durch Unfallflucht beschädigt

Hildesheim (ots)

Giesen (sf) Am 02.07.2019 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Hannoverschen Straße in Giesen. Durch einen bisher unbekannten Unfallverursacher wurde die Werbepylone einer Bäckerei beschädigt. Die Anstoßstelle an der Werbepylone befindet sich bei circa 4-5 Metern, sodass ein LKW o.ä. als Unfallverursacher in Betracht kommen könnte. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 4.500,- Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 entgegen.

