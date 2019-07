Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geldbörse gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(kri)- Am gestrigen Tag, 03.07.2019, entwendete ein unbekannter Täter eine Geldbörse einer Geschädigten, die in einem Supermarkt in der Steuerwalder Straße in Hildesheim Besorgungen machte.

Die 63-jährige Geschädigte war gegen 12:00 Uhr mit ihrem Einkaufstrolley Lebensmittel einkaufen. Ihr Portemonnaie befand sich in dem Trolley, den sie an einen Einkaufswagen gehängt hatte. Im Kassenbereich stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest. Die Geschädigte sperrte ihr Konto, leider hatte der Täter die Karte bereits widerrechtlich eingesetzt.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Hildesheim ein paar Hinweise geben:

- Verschließen Sie Ihre Tasche.

- Achten Sie auf Ihre Handtasche. Lassen Sie Ihre Handtasche nie aus den Augen.

- Haben Sie möglichst wenig Bargeld in Ihrer Geldbörse.

- Bewahren Sie Ihre EC- Karte und den dazugehörigen PIN nicht zusammen auf.

- Lassen Sie sofort Ihre Konten sperren, wenn ihre Geldbörse gestohlen wurde und informieren Sie die örtliche Polizeidienststelle.

