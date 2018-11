POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 21.11.2018

Limburg (ots) - 1. Einbrecher erbeuten Schmuck, Bad Camberg, Beethovenstraße und Lisztstraße, Dienstag, 20.11.2018, 08.00 Uhr bis 19.15 Uhr

(si)Im Laufe des Dienstages haben Einbrecher in der Beethovenstraße und der Lisztstraße in Bad Camberg zugeschlagen. Die Täter näherten sich in der Beethovenstraße unbemerkt der Gebäuderückseite eines Mehrfamilienhauses und hebelten dort eine Terrassentür auf, bevor sie unter anderem mit Schmuck, einer Laptoptasche sowie Parfüm im Wert von mehreren Hundert Euro unerkannt die Flucht ergriffen. In der Lisztstraße verschafften sich Unbekannte augenscheinlich durch ein Garagentor Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen, bevor sie ohne Beute die Flucht ergriffen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher beschädigen Eingangstür, Limburg, Oraniensteiner Weg, Montag, 19.11.2018, 19.00 Uhr bis Dienstag, 20.11.2018, 09.00 Uhr

(si)An der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses im Oraniensteiner Weg in Limburg haben sich Einbrecher in der Nacht zum Dienstag zu schaffen gemacht. Die unbekannten Täter hebelten die Tür in Schlosshöhe auf und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen, ohne eine Wohnung betreten zu haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus, Runkel-Ennerich, Am Schlossersgraben, Freitag, 16.11.2018, 06.00 Uhr bis Dienstag, 20.11.2018, 12.30 Uhr

(si)Zwischen Freitag und Dienstag hatten es Einbrecher in der Straße "Am Schlossersgraben" in Ennerich auf ein Einfamilienhaus abgesehen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster auf der Gebäuderückseite und betraten durch dieses den Wohnraum. Dort nahmen sie dann ein Parfüm sowie zwei Badetücher an sich und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Motorrad aus Carport entwendet, Hünfelden-Kirberg, Kiefernweg, Montag, 19.11.2018, 18.00 Uhr bis Dienstag, 20.11.2018, 06.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag wurde im Kiefernweg in Kirberg ein Motorrad der Marke KTM aus dem Carport eines Einfamilienhauses entwendet. An dem weiß- und schwarzfarbenen Kraftrad vom Typ IS Duke waren die Kennzeichen LM-QQ 21 angebracht. Der Wert des Zweirades wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell