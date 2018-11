POL-LM: Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 18.11.2018

Limburg (ots) - 1. Brandstiftung Pkw 65549 Limburg, Parkplatz Am Hammerberg Samstag, 17.11.18, gegen 23:30 Uhr

Unbekannte setzten einen Pkw, Kia Optima, welcher auf dem Parkplatz Am Hammerberg abgestellt war, in Brand. Der Pkw wurde dabei im vorderen Bereich, Reifen und Motorhaube beschädigt. Der geschätzte Schaden dürfte bei etwa 15000,- liegen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl 65589 Hadamar, Faulbacher Straße Zw. Donnerstag, 15.11.2018 und Samstag, 17.11.2018, 20:30 Uhr

Unbekannte versuchten in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungseingangstür aufzuhebeln, sie gelangten allerdings nicht in die Wohnung. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht 65549 Limburg, Gutenbergring Freitag, 16.11.2018, zw. 10:30 und 13:15 Uhr

Ein Fahrzeug wendete im Hof eines Anwesens im Gutenbergring. Beim Ausfahren aus dem Hof wurde ein gemauerter Pfosten der Grundstücksmauer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten B 49 Gem. Löhnberg, Fahrtrichtung Weilburg Samstag, 17.11.2018, 21:00 Uhr

Bei einem Überholmanöver kam es zwischen einer 28 - jährigen Fahrzeugführerin aus Greifenstein und einem 29 - jährigen Fahrzeugführer aus Limburg zu einer Kollision. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrzeugführer stieß mit seinem Pkw durch die Wucht des Aufpralls gegen die Mittelleitplanke der B 49. - Dabei rissen beide Räder und Felgen an seinem Fahrzeug ab. Glücklicherweise wurde dabei kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6500.- EUR.

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

PHK Neukirch

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

