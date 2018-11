POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 16.11.2018

Limburg (ots) - 1. Mehrere hochwertige Pakete aus Sprinter entwendet, Limburg, Neumarkt, Donnerstag, 15.11.2018, 12.45 Uhr

(si)Am Donnerstagmittag wurden auf dem Neumarkt in Limburg mehrere hochwertige Pakete aus einem Paketfahrzeug entwendet. Der Fahrer des weißen Mercedes Sprinter belieferte gerade eine nahegelegene Drogerie, als die Täter zuschlugen und fünf Pakete mit Elektronikartikeln im Wert von mehreren Tausend Euro aus dem Sprinter an sich nahmen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. 30-jähriger Mann widersetzt sich Personenkontrolle, Limburg, Westerwaldstraße, Donnerstag, 15.11.2018, 17.15 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag hat sich in der Westerwaldstraße in Limburg ein 30-jähriger Mann bei einer Personenkontrolle zur Wehr gesetzt. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass der 30-Jährige zusammen mit einer Frau mit einem Stock gegen eine Plakatwand sowie vorbeifahrende Fahrzeuge geschlagen hätte. Als die informierte Streife die Personalien des Mannes feststellen wollte, soll dieser die Herausgabe verweigert haben und weggelaufen sein. Als die Beamten den 30-Jährigen am Arm festhielten, soll dieser dann nach den Beamten geschlagen und diese beleidigt haben. Der Mann wurde daraufhin von der eingesetzten Streife zu Boden gebracht und mit Handfesseln gefesselt. Auch dabei soll sich der Mann gewehrt und Beleidigungen ausgesprochen haben. Um die Personalien des 30-Jährigen in Erfahrung zu bringen, musste dieser die Streife zur Polizeistation nach Limburg begleiten. Zudem wurde gegen den Mann eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erstattet.

3. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg

(si)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bad Camberg, Pommernstraße

Donnerstag: B 49/54, Ahlbacher Spange

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

