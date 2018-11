POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 13.11.2018

Limburg (ots) - 1. Stromaggregat von Baustelle entwendet, Kreisstraße 468, zwischen Aumenau und Münster, Freitag, 09.11.2018, 15.00 Uhr bis Montag, 12.11.2018, 07.15 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes hatten es Einbrecher auf ein Baustellengelände an der zurzeit gesperrten Kreisstraße 468 zwischen Aumenau und Münster abgesehen. Die Unbekannten hebelten sowohl den Rollladen als auch das dahinter befindliche Fenster einer dortigen Baubude auf und entwendeten aus dieser ein Stromaggregat. Zudem machten sich die Täter an einem mit Vorhängeschlössern gesicherten Dieseltank auf dem Baustellengelände zu schaffen und pumpten aus diesem rund 300 Liter Kraftstoff ab. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Tiergarten von Einbrechern heimgesucht, Weilburg-Hirschhausen, Tiergartenstraße, Freitag, 09.11.2018, 19.00 Uhr bis Samstag, 10.11.2018, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Samstag hatten es Einbrecher sowohl auf die Gaststätte als auch auf das Kassenhäuschen eines Tiergartens in Hirschhausen abgesehen. Die unbekannten Täter versuchten zunächst erfolglos eine Tür der Gebäuderückseite des Lokals aufzuhebeln, bevor sie sich an einem Fenster des Gebäudes zu schaffen machten und durch dieses die Räumlichkeiten betraten. Bei dem Kassenhäuschen öffneten die Unbekannten ebenfalls gewaltsam eine Eingangstür und schlugen zudem die Scheibe einer dahinter befindlichen Glastür ein. Nachdem die Unbekannten sowohl das Restaurant als auch das Kassenhäuschen nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen die Täter unter anderem mit Elektronikartikeln wie einem Laptop und dem Kassencomputer, sowie Spirituosen im Wert von mehreren Tausend Euro die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Vandalen beschädigen Fiat Ducato, Limburg, In der Schwarzerde, Samstag, 10.11.2018, 21.00 Uhr bis Sonntag, 11.11.2018, 08.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag haben Vandalen in der Straße "In der Schwarzerde" in Limburg einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro an einem Fiat Ducato verursacht. Die Unbekannten zerkratzten, den auf einem Parkplatz abgestellten, blauen Ducato auf der gesamten rechte Fahrzeugseite sowie an beiden Hecktüren. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Fußgängerin von Kleinbus erfasst, Weilburg, Limburger Straße, Montag, 12.11.2018, 17.15 Uhr

(si)Am Montagnachmittag wurde in der Limburger Straße in Weilburg eine 44-jährige Fußgängerin von einem Kleinbus erfasst und dabei verletzt. Die Frau soll bei starkem Regen auf die Fahrbahn gelaufen sein und dabei den herannahenden VW zu spät bemerkt haben. Zur weiteren Behandlung wurde die Fußgängerin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

5. Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Löhnberg, Güldenstadt/Selbenhäuser Straße, Montag, 12.11.2018, 17.15 Uhr

(si)Am Montagnachmittag wurde im Einmündungsbereich Güldenstadt/Selbenhäuser Straße in Löhnberg ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt. Ein 73-jähriger Skoda-Fahrer befuhr, gegen 17.15 Uhr, die Selbenhäuser Straße und wollte nach links in die Straße "Güldenstadt" abbiegen. Dabei geriet der Skoda augenscheinlich auf die Fahrspur des, ihm auf der Straße "Güldenstadt" entgegenkommenden, Motorrades und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Fahrer des Motorrades zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der entstandene Sachschaden bei dem Unfall wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell