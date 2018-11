POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg am So., 11.11.2018

Limburg (ots) - Körperverletzung in 65549 Limburg Schaumburger Straße, Einmündung der Rudolf-Schuy-Straße Sonntag, 11.11.2018, gg. 06:30

Aus welchen Gründen auch immer gerieten am Sonntag, in den frühen Morgenstunden gegen 06:30 h, mehrere Personen in Limburg in der Schaumburger Straße in Streitigkeiten. Die Meinungsverschiedenheit wandelte sich unmittelbar in eine handfeste Auseinandersetzung. Am Ende gab es einen 19.-jährigen Verletzten aus Limburg und einen 22.-jährigen Verletzten aus Dehrn. Beide junge Männer wurden ihren Angaben zu Folge von vier anderen, ihnen vollkommen unbekannten, etwa gleichaltrigen Männern, grundlos auf dem Heimweg angegangen und angegriffen. Die Geschädigten wurden durch Boxhiebe und Fußtritte verletzt und mussten durch Hinzuziehung eines Krankenwagens zur ambulanten Versorgung in das Krankenhaus Limburg verbracht werden. Nach der kurzen heftigen Attacke gegen die Geschädigten flüchteten die vier Tatverdächtigen unerkannt zu Fuß in Richtung Kalkwerk Diez. Nach Angaben der Verletzten wären drei der Täter von mitteleuropäischem Aussehen her gewesen. Bei dem vierten Mann soll es sich um einen Südländer mit Vollbart gehandelt haben. Ermittlungen der Polizei und die Fahndung nach den flüchtigen Tätern verliefen bisher ergebnislos. Etwaige Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizei Limburg über Tel.-Nr.: 06431 / 9140-0 zu melden.

