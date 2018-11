POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 17.11.2018

Limburg (ots) - Diebstahl einer Geldbörse im Krankenhaus 65549 Limburg, Auf dem Schafsberg Freitag, 16.11.2018, 08:45 Uhr - 19:00 Uhr

Zur o. a. Zeit wurde die Geldbörse der Geschädigten aus ihrer, in einem Krankenzimmer abgestellten, Handtasche entwendet. Neben einer kleinen Menge Bargeld befanden sich diverse Ausweisdokumente und die EC-Karte der Geschädigten in dem Portemonnaie. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter 06431 - 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher treiben ihr Unwesen Runkel, Brechen Freitag, 16.11.2018, ab ca. 15:30 Uhr

Mit einsetzender Dunkelheit kam es in den Gemeinden Brechen und Runkel am gestrigen Abend zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen. In Niederbrechen, Dirichsstraße, hebelten unbekannte Täter ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie Schmuck unbekannten Wertes. Der Tatzeitraum wird hier mit 15:30 Uhr - 21:20 Uhr angegeben. Ebenfalls in Niederbrechen, Mozartstraße, gelangten die unbekannten Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck und eine kleine Menge Bargeld. Der Gesamtwert wird mit ca. 1000 EUR beziffert. Die Tatzeit liegt zwischen 16:45 Uhr und 20:55 Uhr. In der Leharstraße in Niederbrechen hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Innere. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Tatzeit soll zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr liegen. In Runkel-Ennerich, Mozartstraße, wurde das Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld in Höhe von ca. 1000 EUR entwendet. Tatzeitraum 19:00 Uhr bis 21:15 Uhr. In Runkel, Quellenweg, hebelten UT eine Terrassentür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Im Rahmen eine Nachbarschaftsbefragung wurde bekannt, dass zur Tatzeit 2 Personen von der Überwachungskamera eines Nachbargrundstücks aufgenommen wurden, wie sie den Tatortbereich verließen. Eine Personenbeschreibung liegt noch nicht vor. Zu den jeweiligen Einbrüchen bittet die Polizeidirektion Limburg um Hinweise unter 06431 - 9140 - 0.

Diebstahl einer Geldbörse 65549 Limburg, Grabenstraße Freitag, 16.11.2018, 23:30 Uhr bis Samstag, 17.11.2018, 01:30 Uhr

Zum Tatzeitraum befand sich der Geschädigte in einer Gaststätte in der Grabenstraße. Er legte seine Jacke mitsamt Geldbörse auf einer Bank ab. Als er die Gaststätte verlassen wollte, stellte er fest, dass sein Portemonnaie nicht mehr da war. Was sich alles in der Geldbörse befand, ist nicht bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter 06431 - 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

Streitigkeiten eskalieren, Pfefferspray eingesetzt 65549 Limburg, Neumarkt Samstag, 17.11.2018, 02:10 Uhr

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten in einer Lokalität am Neumarkt wurde dem 21-jährigen Geschädigten aus dem Rheingau-Taunus-Kreis Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die beiden Täter entfernten sich anschließend in Richtung der Unterführung zur Bahnhof-Südseite. Beide Täter werden als Mitte 20, ca. 175 cm groß und schlank beschrieben. Einer der Täter soll orientalischen Aussehens, der andere dunkelhäutig gewesen sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter 06431 - 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht 65589 Hadamar-Niederhadamar, Mühlenstraße 17 Freitag, 16.11.2018, 23:35 Uhr

Zur angegebenen Zeit wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW Fiat Punto, Farbe schwarz, im hinteren linken Bereich stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg in Verbindung zu setzen.

Unfall mit eingeklemmter Person 16.11.2018, 11:25 Uhr L3063 zwischen Laubuseschbach und Winden

Der 58-jährige Fahrer eines Transporters streifte auf der Fahrt von Laubuseschbach nach Winden die Leitplanke, kam ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit dem Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 6000,- Euro.

Unfallflucht in Weilburg 15.11.2018, 12:00 Uhr - 16.11.2018, 18:30 Uhr Weilburg, Mozartstr.

Zwischen Donnerstagmittag und Freitagabend wurde ein geparkter Audi in der Mozartstraße in Weilburg durch einen Unfall am vorderen linken Radkasten beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1500,- Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei Weilburg unter Tel. (06471) 93860.

Unfall unter Alkoholeinfluss 17.11.2018, 04:40 Uhr B456 zwischen Ernsthausen und Möttau

Der Fahrer eines Ford Focus kam auf der B456 zwischen Ernsthausen und Möttau nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen Wegweiser um und prallte gegen einen Baum. Bei Eintreffen der Ersthelfer saß der Eigentümer des Ford schlafend neben seinem Fahrzeug. Er gab bei der Unfallaufnahme an, eine weitere, ihm unbekannte Person sei mit dem Pkw gefahren. Da die Angaben unglaubwürdig war und er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw wurde zur Spurensuche sichergestellt.

