POL-HI: Raub auf Getränkemarkt- Zeugenaufruf

HILDESHEIM -(kri)-Am gestrigen Abend kam es in dem Getränkemarkt in der Bavenstedter Straße in Hildesheim zu einem Raub. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten auf ihren Fahrrädern.

Nach jetzigen Ermittlungsstand erschienen zwei unmaskierte Männer gegen 18:45 Uhr in dem Getränkemarkt in der Bavenstedter Straße, nahmen sich zwei Getränkeflaschen und gingen zur Kasse. Während des Zahlvorganges schubste ein Täter die 28-jährige Kassiererin zur Seite und griff in die Kassenlade. Die Mitarbeiterin rief nach ihrem Kollegen und wurde sofort von einem der Täter verbal bedroht. Anschließend flüchteten die Männer mit dem geraubten Geld und ihren Fahrrädern, die vor dem Markt abgestellten waren, in Richtung Borsigstraße.

Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 01:

- 25- 30 Jahre alt - 180 cm - Kopfform: oval - dunkle Augen (bräunlich) - kurze dunkle Haare (evtl. lichter Haaransatz / Hinterkopf) - kräftige Erscheinung - Oberbekleidung: blaues T-Shirt (weißer kreisrunder Schriftzug) - Hose: Jeanshose - südosteuropäisch

Täter 02:

- 25- 30 Jahre alt - 180 cm - dunkle Augen (bräunlich) - kurze dunkle Haare - kräftige Erscheinung - Oberbekleidung: schwarzes T-Shirt - Hose: Jeanshose (hellgrau) - südosteuropäisch

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 zu melden.

