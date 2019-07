Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in Söhlde

(hei)Am 02.07.2019 brannte in den Mittagsstunden ein Hühnerstall in der Lesser Straße in Söhlde vollständig aus. Gegen 13:00 Uhr bemerkten Anwohner der Lesser Straße ein Feuer auf einem Gartengrundstück. Die umgehend verständigte Freiwillige Feuerwehr Söhlde stellte fest, dass ein Hühnerstall in Brand geraten war. Dieser befindet sich auf einem Gartengrundstück, welches unmittelbar an einen Trampelpfad angrenzt. Dieser wird häufig von Schulkindern der Grund- und Oberschule Söhlde als Abkürzung genutzt und verläuft zwischen der Grundschule und der Lesser Straße.

Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht.Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr mit 20 ehrenamtlichen Einsatzkräften, befand sich auch eine Rettungswagenbesatzung und eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth am Einsatzort. Die Polizei hat die Ermittlungen in der Brandsache aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Brand bzw. verdächtigen Personen auf dem Trampelpfad oder der Umgebung machen können. Hinweise bitte an die Polizei Bad Salzdetfurth unter Tel. 05063/9010.

