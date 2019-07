Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kleinkraftrad entwendet

Hildesheim (ots)

Sarstedt (sf) Am 30.06.2019 kam es in der Zeit von 03:30 Uhr und 11:00 Uhr zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades in der Querstraße in Sarstedt. Bisher unbekannte Täter entwendeten das mittels Lenkradschloss gesicherte Kleinkraftrad der Marke Yiying in den Farben blau/schwarz. Das Kraftrad befand sich zur Tatzeit am Fahrbahnrand der Querstraße abgeparkt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 entgegen.

Durch den Diebstahl ist ein Schaden von circa 500,- Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell