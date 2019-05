Polizei Düren

POL-DN: BMW X6 gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Kreuzau (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter einen BMW gestohlen, der im Akazienweg in Stockheim geparkt war.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag, 06:45 Uhr, öffneten Diebe den SUV, der vor der Garage eines Wohnhauses geparkt war, auf bisher unbekannte Weise. Beide Originalschlüssel fanden sich noch im Besitz der Geschädigten. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen BMW X6, an dem zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen DN-J 9807 angebracht war. Der oder die Täter entfernten sich mit dem Wagen in unbekannte Richtung. Am Tatort stellte die Polizei unter anderem den Stiel eines Kreuzschraubendrehers sicher.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Pkw-Diebstahl nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

