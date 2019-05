Polizei Düren

POL-DN: Handtaschendieb gestoppt

Heimbach (ots)

Mit einem Sprint konnte am Mittwoch ein Zeuge verhindern, dass zwei jugendliche Diebe mit der Handtasche eine Frau aus Kreuzau verschwanden.

Gegen 17:55 Uhr hatte die Geschädigte Platz auf der Außenterrasse eines Cafés an der Hengebachstraße genommen. Ihre Handtasche platzierte sie auf einem Stuhl. Plötzlich kam eine Person, nahm die Tasche an sich und lief Richtung Kurpark. Dort wartete ein zweiter Jugendlicher auf einem Fahrrad. Ein zweites Fahrrad hielt er bereit. Durch Rufe der Frau wurden zwei Männer unabhängig voneinander auf die Situation aufmerksam. Während einer dem Flüchtigen hinterher lief, ihn jedoch nach Besteigen eines Fahrrades aus den Augen verlor, sprintete der andere parallel zu den Jugendlichen und konnte schließlich den Taschendieb stoppen. Beide stürzten dabei, der Jugendliche sprang jedoch gleich wieder auf und lief weg. Sein Fahrrad sowie die Handtasche ließ er zurück. Die Tasche, aus der nichts fehlte, wurde an die Geschädigte ausgehändigt. Das zurückgelassene Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen 18:45 Uhr sah der Zeuge, der den Jugendlichen gestoppt hatte, ihn und seinen Begleiter in der Ortslage Heimbach auf einer Bank sitzen. Die beiden Jugendlichen, 15 und 17 Jahre alt, machten keine Angaben zum Tatvorwurf. Sie wurden nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten in deren Obhut entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

