POL-DN: Gelbes Telefonkabel bei Lkw-Kontrolle gefunden

230 Meter gelbes Telefonkabel wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Ladefläche eines Lkws gefunden. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus und sucht nach dem Geschädigten.

Am 14.05.2019 wurde um 14:20 Uhr ein Lkw am Amtsgericht in Düren kontrolliert. Es befanden sich zwei Personen in dem Wagen. Im Rahmen der Überprüfung fand man auf der Ladefläche das Telefonkabel mit der Typbezeichnung J-DH 6x12 E. Zur Herkunft der Kabel wollten die Männer keine Angaben machen. Derzeit besteht der Verdacht, dass die Kabel entwendet wurden; möglicherweise von einer Baustelle. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich bislang keine Hinweise auf den rechtmäßigen Besitzer. Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Kabel machen können, werden daher gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-8514 an den zuständigen Sachbearbeiter zu wenden. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

