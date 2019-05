Polizei Düren

POL-DN: Achtung: Trickdiebin unterwegs!

Düren (ots)

Opfer einer Trickdiebin wurde am Mittwoch eine 86-jährige Dürenerin.

Gegen 15:45 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der älteren Dame in der Ursulinenstraße. Vor der Tür stand eine unbekannte junge Frau, die beim Erblicken der Seniorin diese sofort umarmte. Im weiteren Gespräch bat sie um ein Glas Wasser. Die 86-Jährige wollte die Fremde richtigerweise jedoch nicht in die Wohnung lassen. Die junge Frau verlegte sich nunmehr auf eine andere Taktik: Sie behauptete, in ihrer Tasche einen Vogel zu haben, sprach auch mit diesem und erklärte dann, das Tier wäre in die Wohnung der Frau geflogen. Mit diesen Worten schob sie die Seniorin zur Seite und lief in die Wohnung - geradewegs ins Schlafzimmer. Dort ergriff sie eine Schmuckschatulle und flüchtete anschließend aus der Wohnung. Glücklicherweise befand sich in der Schatulle nur Modeschmuck von geringem Wert.

Am gleichen Tag, gegen 15:30 Uhr, hatte sich ein ähnlicher Vorfall in der Nähe, nämlich in der Wernersstraße, zugetragen. Hier klingelte ebenfalls eine fremde junge Frau an der Wohnung einer 68-Jährigen. Die Fremde bat um ein Glas Wasser, woraufhin sie in die Wohnung gelassen wurde. Im Wohnzimmer überlegte es sich die Bewohner jedoch anders und erinnerte sich daran, dass sie Fremde besser nicht in ihre Wohnung lassen solle. Sie forderte die junge Frau auf, zu gehen, was diese dann auch tat. Zu einem Diebstahl kam es hier nicht.

Die junge Frau wird beschrieben als etwa 18 bis 20 Jahre alt und circa 170 cm groß. Sie hatte schwarze, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare. Sie trug eine enge blaue Jeans und führte eine blau-gelbe Tragetasche mit sich.

Die Polizei rät: Bleiben Sie wachsam, wenn Fremde unter fadenscheinigen Vorwänden Zutritt zu ihren Räumlichkeiten erlangen möchten. Der Einfallsreichtum der Kriminellen ist groß, immer neue Geschichten sollen mögliche Opfer einlullen. Lassen Sie sich auf derartige Gespräche nicht ein und schließen sie die Tür. Das ist nicht unhöflich, sondern dient Ihrer Sicherheit!

