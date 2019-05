Polizei Düren

POL-DN: Alarmanlage tat ihre Pflicht

Düren (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen lösten derzeit unbekannte Täter gegen 03.50 Uhr am innerstädtischen Kindergarten in der Straße Hämmerchensgässchen einen Alarm aus, als sie sich an einem Fenster zu schaffen machten. Inzwischen sind auch eine Vielzahl von Kindergärten mit Alarmanlagen ausgerüstet, nachdem sich dort die Einbruchsdelikte häuften.

Die Liegenschaft wurde unter Zuhilfenahme eines Diensthundes durchsucht; Täter wurden jedoch nicht angetroffen. Ob überhaupt etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden bei der Polizei unter Telefon 02421/949-0 entgegen genommen.

