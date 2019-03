Polizeidirektion Landau

Am 4.3.19, gegen 16.00 Uhr, wurde auf dem Supermarktparkplatz in der Johannes-Kopp-Straße in Landau ein geparkter Pkw an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Dieser Schaden müsste beim Ein- bzw. Ausparkvorgang von einem anderen Fahrzeug verursacht worden sein. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

