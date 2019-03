Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Trickdiebe nutzen Geldwechseltrick

Wörth; Am 05.03.2019 kam es im Bereich der Einkaufsmärkte in Wörth und Maximiliansau zu zwei erfolgreichen Trickdiebstählen. In beiden Fällen wurden Mitbürger zum Wechseln von Bargeld gefragt. Diese Hilfsbereitschaft ausnützend nutzte der Täter um durch mehrfaches hin und her Wechseln von Münzgeld, unbemerkt Geldscheine aus dem Geldbeutel zu entwenden. Die Polizei warnt vor diesen Trickdieben. Lassen sie sich nicht überrumpeln und niemanden an ihren Geldbeutel ran.

